Nice I liga: W Wybrzeżu Gdańsk tylko dwóch zawodników z poprzedniego sezonu

Tylko dwóch żużlowców zostało ze składu Zdunek Wybrzeża, który w poprzednim sezonie zajął w pierwszej lidze szóstą pozycję. Pozyskano sześciu zawodników, a celem gdańskiego zespołu ma być awans do play off. W planie jest jeszcze zakontraktowanie młodzieżowca.



W poprzednim sezonie przed drużyną postawiono zadanie wywalczenia awansu do ekstraligi, ale z tych zamierzeń nic nie wyszło. W trakcie rozgrywek pracę stracił trener Lech Kędziora, którego zastąpił Mirosław Berliński, ale gdańszczanie i tak uplasowali się na odległej szóstej pozycji.

Z tamtego składu zostało tylko dwóch zawodników - Duńczyk Mikkel Bech i młodzieżowiec Karol Żupiński. Odeszli obaj krajowi seniorzy, Oskar Fajfer i Michał Szczepaniak, którzy trafili do innych pierwszoligowych zespołów. Fajfer, który spędził w Gdańsku trzy sezony, do Startu Gniezno, a Szczepaniak do beniaminka MDM Komputery Ostrovii Ostrów Wielkopolski. Rozstano się także z Duńczykiem Patrickiem Hougaardem oraz kończącym wiek juniora Dominikiem Kossakowskim.

W Wybrzeżu chciano zatrzymać kolejnych Duńczyków, ale Mikkel Michelsen i Anders Thomsen wybrali oferty klubów ekstraligi. Ten pierwszy przeszedł do beniaminka Speed Car Motoru Lublin, a Thomsen do Cash Broker Stali Gorzów Wielkopolski. Z kolei młodzieżowiec Marcin Turowski dołączył do MrGarden GKM Grudziądz.

Z tego ostatniego klubu do Wybrzeża, po czterech latach, wrócił wychowanek Krystian Pieszczek, natomiast po roku spędzonym w Falubazie Zielona Góra na stadionie przy ul. Zawodników ponownie występować będzie Kacper Gomólski. W tym ostatnim zespole jeździł kolejny nowy żużlowiec Szwed Jacob Thorssell.

Wśród nabytków znaleźli się także wypożyczony z forBET Włókniarza Częstochowa junior Dominik Majchrzak oraz seniorzy, Adrian Cyfer (ostatnio Euro Finannce Polonia Piła) i Szwed Joel Kling (Speed Car Motor), którzy rywalizować będą o miejsce w składzie. W zależności od ich formy trener Berliński będzie wystawiał trzech obcokrajowców albo tercet polskich seniorów. W planie jest także zakontraktowanie jeszcze jednego młodzieżowca.

"Ktoś stwierdził, że drużyna jest tak mocna, jak jej najsłabsze ogniwo. Mamy dość równy zespół i wierzę, że nie będziemy mieli słabych punktów. Nie byliśmy w stanie zatrzymać liderów, ale wzmocniliśmy krajową część kadry, która zawiodła w poprzednim sezonie. Pieszczek i Gomólski mogą być wiodącymi postaciami tej ekipy. Mamy co prawda najmłodszy zespół w lidze, bo średnia wieku wynosi 22 lata, jednak zawodnikom nie brakuje doświadczenia i każdy ma coś do udowodnienia. Podstawowym celem w nowym sezonie jest awans do play off, a później zobaczymy" - powiedział prezes klubu Tadeusz Zdunek.