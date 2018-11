PGE Ekstraliga: Jakub Jamróg zawodnikiem Betardu Sparty Wrocław

Jakub Jamróg będzie w nowym sezonie bronił barw startującego w ekstralidze żużlowej Betardu Sparty Wrocław. Ostatni sezonie zawodnik spędził w Unii Tarnów.

Informacje o tym, że Jamróg może zasilić szeregi Betardu pojawiały się już od pewnego czasu. We wtorek klub z Wrocławia oficjalnie przekazał, że żużlowiec będzie w nowym sezonie bronił jego barw.



"Jakub ma duży potencjał i już solidne doświadczenie na ekstraligowych torach. Mamy dla niego konkretne i bardzo ważne zadania na sezon 2019. Patrząc na dotychczasowy przebieg jego żużlowej kariery jestem przekonany, że dokonujemy właściwego wyboru" - skomentował transfer menadżer wrocławskiego zespołu Dariusz Śledź.



Jamróg jest wychowankiem Unii Tarnów, z którą w roku 2012 zdobył drużynowe mistrzostwo Polski. Przez kolejne cztery sezony jeździł w Orle Łódź, aby w 2016 roku powrócić do Tarnowa. W poprzednich rozgrywkach zdobył 100 punktów i 15 bonusów, co dało mu średnią 1,74.