Pierwsza runda Speedway Best Pairs przesunięta na niedzielę

Inauguracja sezonu żużlowego została przesunięta o jeden dzień. Planowana pierwotnie na sobotę pierwsza runda cyklu Speedway Best Pairs na toruńskiej Motoarenie odbędzie się w niedzielę 25 marca o godzinie 14:30. Transmisja w Eurosporcie 2.

Zdjęcie Motoarena /From Official Website

Prognozy pogody na najbliższą niedzielę w Toruniu są bardzo dobre. Temperatura sięgająca 12 stopni Celsjusza, a także słoneczna aura gwarantują, że impreza nie będzie zagrożona.

Reklama

- Tor jest w dobrym stanie, ale dodatkowe 24 godziny dają nam możliwość przygotowania go perfekcyjnie. To umożliwi odjechanie treningu o 10:00 i potem zawodów o 15:00. Przede wszystkim będzie on bezpieczny dla zawodników. Chcemy także zadbać o kibiców, którzy planują pojawić się na zawodach. Zmiana terminu, lepsza pogoda, a także wcześniejsza godzina rozegrania zawodów, poprawi komfort oglądania zawodów z trybun - powiedział Karol Lejman, prezes One Sport, organizatora cyklu Speedway Best Pairs. Przesunięcie zawodów o jeden dzień spowoduje, iż tor na Motoarenie o wiele lepiej przygotowany, a to z kolei wpłynie na lepsze widowisko podczas pierwszej rundy Speedway Best Pairs.

- Po dokonanych wczoraj pracach, tor na Motoarenie jest dziś w dużo lepszym stanie. Mimo to nie chcemy ryzykować bezpieczeństwa zawodników. Prognozy pogody na niedzielę są o wiele lepsze i zapowiadają słońce na godzinę 15:00 – dodał Jan Konikiewicz, wiceprezes One Sportu.

Warto dodać, iż wszystkie zakupione już bilety zachowują swoją ważność. Ewentualnych zwrotów biletów dokonywać można w miejsca ich zakupienia, po okazaniu paragonu bądź dowodu wpłaty.

Pierwsza runda cyklu Speedway Best Pairs 2018 odbędzie się w Toruniu, 25 marca o godzinie 14:30. Transmisję z zawodów przeprowadzi stacja Eurosport 2.

Składy zespołów prezentują się następująco:

Ekantor.pl Team:

1. Piotr Protasiewicz

2. Patryk Dudek

13. Grzegorz Zengota

Fogo Power:

3. Jarosław Hampel

4. Emil Sajfutdinow

14. Janusz Kołodziej

Starkom Racing Team:

5. Vaclav Milik

6. Gleb Chugunov

15.

Monster Energy Speedway Team:

7. Greg Hancock

8. Paweł Przedpełski

16. Chris Holder

Team Bauhaus:

9. Andreas Jonsson

10. Jacob Thorssell

17. Wiktor Lampart

Trans MF Pro Race Team:

11. Martin Smolinski

12. Leon Madsen

18. Andzejs Lebedevs