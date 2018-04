Polska - Australia na żużlu. Jak to dawniej z reprezentacją "Kangurów" bywało

Myślisz Australia - od razu przychodzi do głowy rywal z najwyższej półki, ekipa ze ścisłej światowej czołówki. W ostatnich latach mieliśmy już okazję konfrontować się z tą drużyną i te mecze zawsze dostarczały wielu emocji. Jak będzie 1 maja (godz. 18) na stadionie w Pile podczas towarzyskiej potyczki obu reprezentacji?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Speedway Best Pairs. Fogo Power bez konkurencji w Rzeszowie. Wideo Eurosport

Historia polsko-australijskich meczów sięga 1 maja 2014 roku, kiedy reprezentacje zmierzyły się w Ostrowie Wielkopolskim. To był bardzo udany sprawdzian dla naszej drużyny, a ze składu, który cztery lata później spotka się z Australijczykami, ten mecz dobrze może wspominać Jarosław Hampel. Triumfator tegorocznego Złotego Kasku zdobył wówczas dla swojej reprezentacji 12 punktów i mocno przyczynił się do wysokiego zwycięstwa. Oprócz "Małego" liderami wówczas byli Tomasz Gollob (11), Janusz Kołodziej (10+1), Kacper Gomólski (10+4) oraz Piotr Pawlicki (10+4). Skład Polaków uzupełniał Tomasz Jędrzejak.

Reklama

Wśród Australijczyków, którzy dostali powołanie na mecz w Pile, w Ostrowie rywalizowali Chris Holder i Jason Doyle, ale nie było to porywające spotkanie w ich wykonaniu. Ten pierwszy wywalczył osiem oczek i bonus, zaś mistrz świata z 2017 roku przywiózł do mety o trzy punkty mniej od swojego kolegi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fogo Power bezkonkurencyjni w Toruniu. Wideo Eurosport

Liderem tamtej Australii był doświadczony Davey Watt, który w programie przy swoim nazwisku zanotował 13 punktów i bonus. Warto pamiętać, że wówczas szkoleniowiec ekipy z Antypodów mógł skorzystać z dżokera i to właśnie Watt przywiózł wtedy podwójną liczbę punktów. Ostatecznie jednak wynik 54:39 oddawał przewagę biało-czerwonych.

Dużo bardziej zacięty był mecz w 2017 roku, kiedy to Polska i Australia spotkały się w dawnej stolicy naszego kraju - Krakowie. Po sześciu wyścigach niespodziewanie dla wielu to Australia prowadziła wysoko 22:14. Druga połowa zawodów była jednak dużo lepsza w wykonaniu Polaków. Ostatecznie wygrana 5:1 w gonitwie numer 15 zapewniła "Biało-Czerwonym" wygraną 49:41. Liderami byli ci, na których Marek Cieślak liczy także w Pile: Bartosz Zmarzlik (13) oraz Przemysław Pawlicki (13+2). Wśród Australijczyków najlepsi byli wspominani już wcześniej Jason Doyle (11+1) oraz Chris Holder (8+1). Czy historia znów się powtórzy i to właśnie oni będą głównymi rakietami po stronie Australijczyków?

Składy drużyn:

Australia

1. Jason Doyle

2. Nick Morris

3. Max Fricke

4. Chris Holder

5. RohanTungate

6. Sam Masters

Polska

9. Jarosław Hampel

10. Przemysław Pawlicki

11. Patryk Dudek

12. Krzysztof Kasprzak

13. Maciej Janowski

14. Bartosz Zmarzlik