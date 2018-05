Polska - Dania na żużlu. Czy Madsen poprowadzi rywali do zwycięstwa?

13 maja na stadionie Włókniarza w Częstochowie dojdzie do towarzyskiego meczu Polska - Dania. Jednym z asów w talii menedżera Hansa Nielsena powinien być Leon Madsen, który znakomicie się czuje pod Jasną Górą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Speedway Best Pairs. Fogo Power bez konkurencji w Rzeszowie. Wideo Eurosport

Powiedzieć, że Duńczykowi w Częstochowie idzie dobrze, to jak stwierdzić, że tydzień ma siedem dni, a woda jest mokra. Kiedy przychodził przed sezonem 2017, wielu skazywało i jego i Włókniarza na niepowodzenie. Tymczasem Leon Madsen z miejsca stał się jednym z najlepszych w lidze, a natchniona jego dobrymi wynikami drużyna była postrachem najlepszych.

Reklama

Ubiegłoroczne rozgrywki ligowe Leon Madsen zakończył ze znakomitą średnią biegopunktową 2,181. Jeszcze lepiej było przed własną publicznością, gdzie przy jego nazwisku widnieje rezultat 2,257. Te liczby dobitnie pokazują, z kim będzie musiała się zmierzyć reprezentacja Marka Cieślaka.

Ktoś powie, że to już nie ten sam sezon, ale od razu nadzieje się na ripostę. Początek kampanii 2018 w wykonaniu Leona Madsena jest wręcz fenomenalny. Kiedy wszystkie światła reflektorów są zwrócone w kierunku Fredrika Lindgrena, Duńczyk nadal robi swoje i według stanu liczbowego na 4 maja ponownie jest czwartym zawodnikiem najtrudniejszej ligi świata w barwach Włókniarza Częstochowa. Tym razem jego średnia to 2,286 w ogóle i a 2,400 na domowym torze.

Kontuzja Nickiego Pedersena sprawiła, że to właśnie na Leonie Madsenie będzie spoczywała wielka odpowiedzialność. Trzeba wcielić się w rolę lidera kadry w spotkaniu z Polską. Sytuacja będzie więc podobna do codzienności Włókniarza Częstochowa. Oprócz zdobyczy punktów Madsen będzie prawdziwym mentorem m.in. dla Andreasa Lyagera, który jest na co dzień rezerwowym Włókniarza Częstochowa i z pewnością będzie chciał się pokazać miejscowej publiczności z jak najlepszej strony.