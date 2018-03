SBP. Gwiazdy żużla z utęsknieniem czekają na kolejną rundę

20 kwietnia największe gwiazdy światowego żużla ścigać się będą w Rzeszowie. Tego dnia wystąpią w drugiej rundzie cyklu Speedway Best Pairs 2018. - - Myślę, że runda Speedway Best Pairs na tym torze, to bardzo dobre rozwiązanie. Będzie ciekawie – powiedział Greg Hancock. Transmisja w Eurosporcie.

Zdjęcie Greg Hancock /Eurosport

Pierwsza runda SBP 2018, która odbyła się 25 marca w Toruniu, padła łupem Fogo Power. Świetny debiut w zmaganiach najlepszych zespołów sponsorskich świata zaliczył Jarosław Hampel, który w sześciu startach zdobył 14 punktów.

- Cieszymy się z tego zwycięstwa. Od początku jechaliśmy bardzo skutecznie, nie mieliśmy większych problemów ani ze sprzętem, ani na torze. Pokazaliśmy, wraz z Emilem Sajfutdinowem, że tego dnia byliśmy najlepsi. Czekamy już na rundę w Rzeszowie, bo na pewno będzie równie emocjonująco – powiedział reprezentant Polski.

Sensacyjnie, na drugiej pozycji zmagania zakończyli zawodnicy Trans MF Pro Race Team, wśród których błyszczał Leon Madsen. Dla niemieckiego zespołu, był to najlepszy występ w historii cyklu Speedway Best Pairs.

- Zawsze dobrze jest otworzyć sezon w taki sposób. To świetne uczucie, gdy możesz dać radość ludziom, którzy Cię oglądają i którzy na Ciebie liczą. Nie jesteśmy tutaj po to, by po prostu wziąć udział w tych turniejach. Jesteśmy tutaj po to, aby walczyć o podium – zaznaczył Duńczyk, który zdobył w Toruniu 19 z 21 możliwych punktów.

Na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy Monster Energy Speedway Teamu. Do ścigania powrócił Greg Hancock, który z powodu kontuzji pauzował od sierpnia 2017 roku.

- Dla mnie, to był prawdziwy test. Teraz czuje się świetnie. Wróciłem – powiedział Amerykanin.

Bez wątpienia w Rzeszowie na kibiców czekają wielkie emocje. Najlepsi żużlowcy świata, podzieleni na sześć zespołów sponsorskich, walczyć będą o kolejne punkty do klasyfikacji końcowej cyklu. Pierwsza runda była przetarciem, podczas drugiej, nie ma już czasu na błędy.

Dla miejscowych kibiców, dodatkowym argumentem, by pojawić się na zawodach będzie postać wspomnianego już Grega Hancocka, który w tym sezonie, reprezentować będzie tamtejszą Stal Rzeszów. - Myślę, że runda Speedway Best Pairs na tym torze, to bardzo dobre rozwiązanie. W Rzeszowie będzie bardzo ciekawie – powiedział Amerykanin.

Druga runda cyklu Speedway Best Pairs 2018 odbędzie się w Rzeszowie, 20 kwietnia o godzinie 20:00.