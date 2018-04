SBP. Menedżer szwedzkiego zespołu zapewnia o mocniejszym powrocie

Team Bauhaus nie zaliczy pierwszej rundy Speedway Best Pairs do udanych. Zespół debiutujący w rywalizacji teamów sponsorskich zakończył zawody na toruńskiej Motoarenie na ostatniej pozycji. Jak uważa menadżer szwedzkiej ekipy, Mikael Teurnberg, w kolejnych zawodach może być już tylko lepiej.

Zdjęcie Andreas Jonsson /From Official Website

Team Bauhaus w składzie Andreas Jonsson i Jacob Thorssell zdobył łącznie 10 punktów podczas pierwszej rundy Speedway Best Pairs. Mimo, że mnóstwo pochwał popłynęło w kierunku Andreasa Jonssona, który na Motoarenie pokazał się z bardzo walecznej strony, zawodnicy Mikaela Tuernberga nie zakwalifikowali się do biegów półfinałowych.

Reklama

- To były tak naprawdę pierwsze zawody dla Andreasa i Jacoba. Wiadomo, że przed zawodami, mówimy sobie, że walczymy o zwycięstwo, jednak to się nie udało. Nie jestem do końca zadowolony, ponieważ myślałem, że bardziej powalczymy o awans do półfinałów, do których zabrakło nam zaledwie trzech – czterech punktów, ale już dziś mogę obiecać, że na Rzeszów wrócimy silniejsi! – powiedział Mikael Teurnberg.

Na 20 kwietnia w Rzeszowie zaplanowano drugą rundę Speedway Best Pairs. Jak zauważa Mikael Teurnberg, zarówno Jonsson jak i Thorssell nie powinni mieć problemów z rozszyfrowaniem toru w stolicy Podkarpacia.

- Uważam, że Jacob i Andreas są dobrze przygotowani na wszystkie rodzaje torów oraz nawierzchni. W swojej karierze startowali już na obiektach o różnej długości, w tym także na stadionie w Rzeszowie – dodał Mikael Teurnberg.

Mimo słabszego występu w Toruniu, menadżer Team Bauhaus nie krył zadowolenia, że jego drużyna, będzie w tym sezonie częścią Speedway Best Pairs.

- Speedway Best Pairs to bardzo dobre i ciekawe zawody. Śledziłem poprzednie edycje, a w tym roku jestem zadowolony, że w końcu, w tych zawodach wystartował zespół ze Szwecji. SBP to bardzo dobre show, bardzo dobra organizacja, więc należy się spodziewać ciekawych zawodów w tej edycji – zakończył menadżer Team Bauhaus.