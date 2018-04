SEC w Chorzowie dopełnieniem mistrzostw Europy

To ma być piękne zwieńczenie całego cyklu SEC 2018. Wielkie ściganie na odnowionym, pięknym Stadionie Śląskim w Chorzowie. We wrześniu oczy całego żużlowego świata będą zwrócone na to miejsce. Podobnie jak wiele innych osób, menedżer Get Well Toruń, Jacek Frątczak, ma nadzieję, że to będzie widowisko godne urody obiektu

Zdjęcie Stadion Śląski w Chorzowie /Newspix

15 września 2018 roku – tę datę wielu fanów czarnego sportu ma zapisaną na czerwono w kalendarzu. Wprawdzie do tego dnia jeszcze sporo czasu, ale ostatnia runda cyklu Speedway Euro Championship 2018 już dziś wzbudza wielkie emocje.

- Jak to się teraz popularnie mówi, przechodzimy do „truskawki na torcie” – śmieje się nasz ekspert Jacek Frątczak. – Mamy zupełnie nowy stadion, ciekawi jesteśmy, jak będzie funkcjonować świeżo zbudowana nawierzchnia. Życzę organizatorom, aby uniknęli problemów, które mieli ludzie z Grand Prix przy nowych, jednodniowych torach. Chcąc nie chcąc, tych porównań nie unikniemy. W końcu ponownie mamy do czynienia z międzynarodowymi rozgrywkami indywidualnymi na żużlu – podkreśla menedżer Get Well Toruń.

Piękny obiekt, na którym odbywały się chociażby legendarne mecze piłkarskiej reprezentacji Polski czy niezapomniane rundy Grand Prix ma nieść ze sobą jeden, podstawowy atut.

- Liczymy, że zawody przyciągną rzeszę kibiców, a co za tym idzie widowisko zyska na jakości. Organizatorzy mają mnóstwo czasu, aby przygotować bezpieczny tor, ale gwarantujący znakomite ściganie. Wierzę, że nie będą się tworzyć niepotrzebne koleiny i zawodnicy będą się czuli komfortowo. Organizatorzy wykazali się już determinacją przy wcześniejszych zawodach, więc o jakość można być spokojnym. Oczywiście trzeba mieć nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów. Z niecierpliwością czekam na to, jak to wszystko będzie wyglądało – komentuje Jacek Frątczak.

Organizatorzy wierzą, że wspólnie z wspaniałą publicznością, napiszą piękną kartę w historii światowego speedwaya. Oprócz samego ścigania europejskiej czołówki, organizatorzy przygotują wiele ciekawych atrakcji dla widzów w każdym wieku.