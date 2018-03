Speedway Best Pairs. Ekantor.pl "poluzował krawat"

Ekantor.pl Team będzie jednym z teamów, które zadebiutują w tegorocznej edycji Speedway Best Pairs. Zespół złożony w całości z Polskich zawodników, tuż przed rozpoczęciem zmagań, zapowiada walkę o pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej rywalizacji teamów sponsorskich.

Zdjęcie Patryk Dudek /Imago

Ekantor.pl, który na co dzień zajmuje się wymianą walut, nie jest debiutantem w środowisku żużlowym. Firma od lat widoczna jest chociażby na kewlarach zawodników. W tym sezonie zawodnicy reprezentujący firmowy team walczyć będą wśród sześciu drużyn sponsorskich tegorocznej edycji Speedway Best Pairs.

- Mimo że na co dzień zajmujemy się wymianą walut, to dla Ekantor.pl żużel jest już chyba naturalnym środowiskiem. Lubimy czuć dreszcz sportowej rywalizacji, a SBP pozwala nam na jeszcze większe zaangażowanie. Wychodzimy nieco z roli sponsora i stajemy się częścią drużyny. To bardzo ciekawe przeżycie i swego rodzaju poluzowanie krawata. Zwłaszcza, że sport jest bliski pracownikom Ekantor.pl. I to nie tylko z perspektywy trybun. Nie będę jednak ukrywał, że wpływ na podjętą decyzję miały również nasze wcześniejsze doświadczenia z motosportem. Można powiedzieć, że połknęliśmy przysłowiowego bakcyla. Emocje żużlowe potrafią uzależniać, ale jest to zdrowe uzależnienie, na którym wszyscy korzystają: zawodnicy, sponsorzy i przede wszystkim kibice – powiedział dyrektor marketingu Ekantor.pl Adam Trześniowski.

Cel drużyny w tegorocznych rozgrywkach jest jasny. Jest nim walka o zwycięstwo. Silny skład oparty na doświadczeniu oraz wzajemnej znajomości zawodników ma być największym atutem Ekantor.pl Teamu.

- Zależało nam na tym, by stworzyć silną drużynę, której trzonem będzie wzajemne zaufanie oraz zrozumienie. I jestem przekonany, że udało nam się tego dokonać. Na naszym fanpage’u wiele osób typowało właśnie taki skład Ekantor.pl Team, a informacja o tym, kto zawalczy w turkusowych barwach, została przyjęta z ogromnym entuzjazmem – dodaje Adam Trześniowski.

Skład drużyny tworzyć będą Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz oraz Grzegorz Zengota. Menedżerem drużyny będzie natomiast Tomasz Walczak. O ile zawodnicy Ekantor.pl Teamu mają doświadczenie w Speedway Best Pairs, dla Tomasza Walczaka będzie to debiut w roli menadżera drużyny w cyklu SBP.

- To osoba, która ma duże doświadczenie w pracy z zawodnikami i znana jest w świecie żużlowym. Jego przygoda z czarnym sportem zaczęła się jeszcze w czasach, gdy juniorem Falubazu był Rafał Kurmański – powiedział Adam Trześniowski. - Nie jest to przypadkowo skompletowana drużyna. Budując ją, braliśmy pod uwagę zarówno indywidualne osiągnięcia oraz doświadczenia, ale pilnowaliśmy też, żeby całość była spójna. By zawodnicy i menedżer potrafili szybko się ze sobą porozumieć. Dziś mogę powiedzieć, że udało nam się osiągnąć ten cel – dodał.

Początek zawodów na Motoarenie, o godzinie 17:30.