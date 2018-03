Speedway Best Pairs. Hampel: Zima została przepracowana zgodnie z planem

Tylko kilka dni pozostało do pierwszej rundy tegorocznego cyklu Speedway Best Pairs, która 25 marca odbędzie się na toruńskiej Motoarenie. Jednym z zawodników, którzy zadebiutują w rywalizacji drużyn sponsorskich jest Jarosław Hampel, który dołączył do ekipy Fogo Power. Początek zmagań o godz. 14.30. Transmisja w Eurosporcie 2.

Zdjęcie Jarosław Hampel /Eurosport

To, na co kibice speedwaya czekali od kilku miesięcy, rozpocznie się w niedzielę 25 marca na toruńskiej Motoarenie. Po zimowej przerwie, za sprawą cyklu Speedway Best Paris zainaugurowany zostanie nowy sezon żużlowy w Polsce.

- Można powiedzieć, że wszystko się zaczyna tak na poważnie. Pierwsza runda, na tak fajnym stadionie, na torze ciekawym dla kibiców oraz sprzyjającym walce. Jako Fogo Power będziemy chcieli od razu zaatakować i zająć jak najlepsze pozycje – powiedział Jarosław Hampel.

Polak jest jednym z zawodników, dla których zima nie oznaczała zapadnięcia w „zimowy sen”. Okres przygotowawczy „Mały” spędził m.in. na obozie crossowym w Hiszpanii wraz z Fogo Unią Leszno oraz na zgrupowaniu Żużlowej Reprezentacji Polski w Zakopanem. Hampel ma także za sobą pierwsze kółka na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie.

- Przygotowania wypadły bardzo dobrze. Zima została przepracowana zgodnie z planem. Wszystko, przynajmniej teoretycznie wygląda okej, aczkolwiek nie chcę za bardzo wybiegać w przyszłość. Jak to będzie wyglądać w praktyce? To już tor pokaże – dodał „Mały”.

Pierwsza runda Speedway Best Pairs otworzy sezon żużlowy w Polsce. Rywalizacja na toruńskiej Motoarenie będzie dobrym wyznacznikiem tego, jaką formę reprezentują poszczególni zawodnicy na początku sezonu 2018.

- Przed nami szereg treningów, meczów sparingowych, które będą nas przygotowywać do ligowych zmagań. Zawody z cyklu Speedway Best Pairs mają zupełnie inny charakter. Bardzo fajnie, że startujemy z kolegami z klubu, bo dobrze się znamy, mamy bardzo dobre relacje i stworzymy zgrany team – zakończył zawodnik Fogo Power.

Początek zawodów na Motoarenie, o godzinie 14:30. Zawody transmitowane będą w kanale Eurosport 2 HD.