Speedway Best Pairs. Janusz Kołodziej dołącza do Fogo Power

W sobotę 24 marca o godz. 17:30, na toruńskiej Motoarenie, odbędzie się pierwsza runda Speedway Best Pairs. Niestety ze względu na kontuzję, w barwach Fogo Power nie wystartuje Piotr Pawlicki. W jego miejsce powołany został Janusz Kołodziej. Transmisja w Eurosporcie 1.

Zdjęcie Janusz Kołodziej /Newspix

Ostatnie tygodnie nie były szczęśliwe dla Piotra Pawlickiego, który doznał kontuzji podczas obozu crossowego Fogo Unii Leszno. Uraz, wykluczył „Pitera” z sobotnich zawodów Speedway Best Pairs. W związku z tym, menedżer Fogo Power, Adam Goliński, zdecydował powołać na te zawody Janusza Kołodzieja.

- Niestety, kontuzja wykluczyła Piotrka z sobotnich zawodów. Wiadomo, że koledze z zespołu życzy się zawsze jak najlepiej, dlatego mam nadzieję, że „Piter” szybko do nas wróci – powiedział Janusz Kołodziej.

Janusz Kołodziej nie jest debiutantem w cyklu Speedway Best Pairs. „Koldi” miał okazję startować w rywalizacji zmagań sponsorskich w 2016 roku, kiedy reprezentował barwy Eport2000.pl Team. Reprezentant Fogo Power, może pochwalić się dobrymi statystykami, ponieważ w 7 biegach, wywalczył 14 punktów.

- Mam już doświadczenie w SBP, więc nie będzie to dla mnie nowość. Speedway Best Pairs to bardzo ciekawe zawody, które dostarczą kibicom wielu emocji na torze – powiedział reprezentant Fogo Power.

Bilety na pierwszą rundę Speedway Best Pairs w Toruniu (24.03) są już w sprzedaży. Nabywać je można za pomocą portalu eventim.pl (pod tym adresem: www.bit.ly/SBP_Torun_bilety) oraz w salonach sieci Empik, Media Markt i Saturn, na terenie całego kraju.

Początek zawodów na Motoarenie, o godzinie 17:30. Zmagania pokaże Eurosport 1.