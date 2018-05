Speedway Best Pairs. Krzysztof Cegielski: Zwycięstwa Fogo Power nie przychodzą łatwo

Już w najbliższy czwartek o godz. 13:00 w niemieckim Landshut, odbędzie się trzecia i ostatnia runda tegorocznego cyklu Speedway Best Pairs. O kilka zdań na temat rywalizacji drużyn sponsorskich poprosiliśmy Krzysztofa Cegielskiego, który śledzi rywalizację w SBP z samego serca parku maszyn. Relacja na żywo w Eurosporcie 2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Speedway Best Pairs. Fogo Power bez konkurencji w Rzeszowie. Wideo Eurosport

Krzysztof Cegielski wraz z teamem Janusza Kołodzieja jest obecny podczas każdych zawodów cyklu Speedway Best Pairs. „Cegła” stał się w związku z tym częścią liderującej w cyklu ekipy Fogo Power. Jak zatem ocenia zespół, który w tym roku kolejny raz dominuje w rywalizacji drużyn sponsorskich?

Reklama

- Tak się na razie składa w tym roku, że Fogo Power jest niepokonane, jednak widać, że te zwycięstwa nie przychodzą im łatwo. Widać, że team funkcjonuje świetnie, być może wpływ ma na to fakt, iż zawodnicy startują w jednej drużynie w Polsce – powiedział Krzysztof Cegielski.

Uwadze byłego reprezentanta Polski nie umknęła dobra dyspozycja Trans MF Pro Race Team. Niemiecki zespół zajmuje sensacyjne, trzecie miejsce w klasyfikacji przejściowej SBP. Według Cegielskiego, duża w tym zasługa Leona Madsena, który wciąż wydaje się mało docenianym zawodnikiem.

- Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie w tym sezonie zespół Trans MF, który ma lidera w postaci Leona Madsena. Myślę, że w dalszym ciągu jest on niedocenionym zawodnikiem, który zarówno w lidze, jak i w cyklu Speedway Best Pairs jest jednym z najskuteczniejszych – dodał Cegielski.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wattsy powróciły także w wersji dla wytrwałych. Wideo Eurosport

Trzecia i ostatnia runda SBP odbędzie się już w najbliższy czwartek na One Solar Arenie w Landshut. Niemiecki tor jest najdłuższym owalem w tegorocznej edycji Speedway Best Pairs oraz co ciekawe, to właśnie na nim startują na co dzień zawodnicy Trans MF Pro Race Team, w barwach AC Landshut Devils.

- Mimo że tor w Landshut jest dłuższy niż ten w Rzeszowie, to wcale bym ich nie porównywał. Tor w Rzeszowie wydaje się „lotniskiem" niewiele mniejszym niż ten z Jasionce, z którego startują samoloty do Nowego Jorku. Z kolei tor w Landshut jest dużo węższy, ma więcej śnieżek, mimo że trudniej się na nim wyprzedza. Myślę, że będzie to atut dla zawodników zespołu Trans MF, którzy przecież ścigają się na tym torze na co dzień – zakończył Krzysztof Cegielski.