Speedway Best Pairs. Milik: To najlepsi zawodnicy na świecie

Starkom Racing Team jest ostatnim zespołem, który dołącza do stawki Speedway Best Pairs 2018. Drużynę stanowić będą Vaclav Milik oraz Gleb Czugunow, a to oznacza, że kibice mogą spodziewać się wielu efektownych akcji na torze.

Zdjęcie Vaclav Milik /Eurosport

Zespół oparty będzie o zawodników Betard Sparty Wrocław. Czeski zawodnik, drugi rok z rzędu, stanął na podium cykl Speedway Euro Championship, tym razem zdobywając brązowy medal. Czugunow to z kolei prosperujący, rosyjski zawodnik, który już nie raz pokazał swój wielki potencjał.

„Żużlowy świat” zwrócił na niego szczególną uwagą podczas finałów Drużynowego Pucharu Świata w Lesznie, gdzie „objeżdżał” wyżej notowanych rywali. Między innymi dzięki niemu, pomimo braku Grigorija Łaguty, Rosjanie awansowali do finału tej imprezy.

Warto dodać, że cykl Speedway Best Pairs przeszedł wiele zmian, które znacząco wpłyną na jakość oglądanego widowiska.

- Dla mnie, to ważne zawody. Startują tutaj najlepsi zawodnicy na świecie, więc trzeba dać z siebie wszystko. To zdecydowanie coś innego, niż trening. To rywalizacja – powiedział Vaclav Milik.

Milik i Czugunow wspólnie starują dla Betard Sparty Wrocław w polskiej PGE Ekstralidze. To kolejny przykład zawodników, którzy startują w tym samym zespole ligowym, a teraz także w cyklu Speedway Best Pairs.

Pierwsza runda tegorocznego cyklu zmagań najlepszych teamów sponsorskich na świecie odbędzie się w Toruniu. Milik na Motoarenie prezentuje solidne zdobycze punktowe.

- Zawsze chętnie wracam do Torunia. Ten tor po prostu mi pasuje. Na Motoarenie jest wiele mijanek, co bardzo mi odpowiada – zakończył Vaclav Milik.

Bilety na pierwszą rundę Speedway Best Pairs w Toruniu (25.03) są już w sprzedaży. Nabywać je można za pomocą portalu eventim.pl (pod tym adresem: www.bit.ly/SBP_Torun_bilety) oraz w salonach sieci Empik, Media Markt i Saturn, na terenie całego kraju.

Początek zawodów na Motoarenie, o godzinie 14:30. Transmisja w Eurosporcie 2.