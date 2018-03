Speedway Best Pairs. Sajfutdinow: Wykonaliśmy kawał bardzo dobrej roboty

Zespół Fogo Power zwyciężył w pierwszej rundzie Speedway Best Pairs, rozgrywanej na Motoarenie w Toruniu. Najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Adama Golińskiego był Emil Sajfutdinow, zdobywca 15 punktów.

Pierwsza runda i od razu potwierdzenie dominacji Fogo Power. Zwycięzcy dwóch poprzednich edycji Speedway Best Pairs wyraźnie dominowali na toruńskiej Motoarenie. Zawodnicy zespołu prowadzonego przez Adama Golinskiego wyglądali tak, jakby sezon trwał już od kilku tygodni. Z kolei współpraca Jarosława Hampela oraz Emila Sajfutdinowa potwierdzała, że zmiana składu Fogo nie wpłynie negatywnie na wyniki zespołu.

- Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszych zawodów. Z chłopakami wykonaliśmy kawał bardzo dobrej roboty. Miałem jednak drobne problemy, ponieważ nie było mi łatwo jechać w pierwszych wyścigach, jednak z biegu na bieg wszystko wyglądało lepiej. W dodatku razem z chłopakami z teamu dokonywaliśmy dobrych zmian w ustawieniach sprzętu. Cieszę się, że w końcu udało się poczuć smak żużla - powiedział Emil Sajfutdinow.

Mimo że pogoda w tym sezonie nie rozpieszcza, przez co większość klubów, a co za tym idzie zawodników nie miała zbyt wielu okazji do treningów, to po formie Emila Sajfutdinowa podczas pierwszej rundy Speedway Best Pairs nie było widać, aby miał on jakieś zaległości spowodowane zbyt długą zimą.

- Zawsze solidnie pracuję nad sobą oraz sprzętem podczas zimy. Dziś dopiero odjechałem pierwsze zawody w sezonie, ponieważ pogoda w ostatnich dniach nie pozwalała na treningi. Na motocyklu jeździłem może trzy-cztery razy przed zawodami w Toruniu i to ponad dwa tygodnie temu - powiedział zawodnik Fogo Power.

Mimo że do zakończenia tegorocznej rywalizacji Speedway Best Pairs zostały jeszcze dwie rundy, w wielu komentarzach pojawiają się opinie, że zespół Fogo Power może już świętować zwycięstwo w trzeciej edycji SBP. Wszystko za sprawą tego, że potencjalnie najsilniejsi rywale słabo spisali się na Motoarenie.

- Jeszcze za wcześnie jest, żeby wieszać nam medale na szyje. To dopiero pierwsze nasze zawody. Wielu zawodników jeszcze nie trenowało, więc myślę, że w Rzeszowie te wyniki mogą być zupełnie inne niż dziś na Motoarenie - stwierdził reprezentant Rosji.

Druga runda Speedway Best Pairs odbędzie się 20 kwietnia w Rzeszowie.