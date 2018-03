Speedway Best Pairs. Sześć zespołów, jeden cel - mistrzostwo

24 marca w Toruniu, cykl Speedway Best Pairs zapoczątkuje sezon żużlowy w Polsce. Wielkie gwiazdy światowego żużla spotkają się na Motoarenie, by stworzyć spektakularne widowisko. Początek wspaniałej walki o godzinie 17.30. Transmisję z wydarzenia przeprowadzi jak zawsze Eurosport 1.

Zdjęcie Patryk Dudek /Eurosport

Obrońcy tytułu, pretendenci, debiutanci – wszystkie drużyny są naszpikowane gwiazdami z najwyższej półki. W tym roku, trudno wymienić jeden zespół, który z góry stawiany jest w roli faworyta do zwycięstwa. Podczas wszystkich trzech rund, kibice doświadczą niezapomnianych emocji, związanych z rywalizacją najlepszych żużlowców na świecie. Wielokrotni mistrzowie świata, mistrzowie Europy, złoci medaliści, zarówno drużynowo, jak i indywidualnie, jako seniorzy i jako juniorzy – tych wszystkich zawodników zobaczymy w tegorocznym cyklu Speedway Best Pairs.

Fogo Power

Emil Sajfutdinow, Jarosław Hampel, Piotr Pawlicki, Janusz Kołodziej.

Fogo Power to zwycięzcy dwóch poprzednich edycji Speedway Best Pairs. W tym roku, w drużynie Adama Golińskiego zaszły dwie istotne zmiany. W składzie nie ma już Bartosza Zmarzlika oraz Przemysława Pawlickiego. Ich miejsce zajęli Emil Sajfutdinow, który powraca do cyklu SBP po roku przerwy oraz Jarosław Hampel, dla którego będzie to debiut w cyklu zmagań najlepszych zespołów sponsorskich Świata. W drużynie pozostał natomiast Piotr Pawlicki.

Monster Energy Speedway Team

Greg Hancock, Chris Holder, Jack Holder, Paweł Przedpełski

Zawodnicy Joe Parsonsa, jak zawsze stawiani są w roli faworytów do końcowego triumf, jednak do tej pory, ich najlepszym wynikiem było trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Hancock, Ch. Holder i Przedpełski mają za sobą trudny sezon, pełen kontuzji i problemów sprzętowych, jednak klasa oraz charakter tych zawodników jest niepodważalna. – Jeśli chcesz zwyciężać, nie możesz się poddawać. To czyni Cię prawdziwym mistrzem – zaznacza menedżer zespołu. W porównaniu z poprzednimi latami, do zespołu dołączył Jack Holder, który pojawi się na torze podczas finałowej rundy w Landshut (10.05).

eKantor.pl Team

Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz, Grzegorz Zengota

Cała trójka wie, z czym wiążą się starty w cyklu Speedway Best Pairs. Zawodnicy Falubazu Zielona Góra to drużyna, z którą każdy musi się liczyć. Liderem zespołu ma być wicemistrz świata z 2017 roku, Patryk Dudek. Grzegorz Zengota i Piotr Protasiewicz, startując w zespole eport2000.pl Team, zajęli drugie miejsce w cyklu SBP 2016.

Team Bauhaus

Andreas Jonsson, Jacob Thorssell, Wiktor Lampart

Debiutant w cykl Speedway Best Pairs. Drużyna oparta na dwóch Szwedach, doświadczonym Andreasie Jonssonie oraz prosperującym Jacobie Thorssell’u, wspierana przez młodego Wiktora Lamparta, jest zespołem, który z pewnością „napsuje krwi” potentatom. Dużym plusem dla Team Bauhaus jest fakt, że Jonsson i Thorssell startują w jednej parze reprezentując szwedzką Rospiggarne Hallstavik.

Trans MF Pro Race Team

Andzejs Lebedevs, Leon Madsen, Martin Smolinski

Jedyny niemiecki zespół w tegorocznej stawce. Do Martina Smolinskiego oraz Leona Madsena dołączył Indywidualny Mistrz Europy z 2017 roku, Andzejs Lebedevs. Biorąc pod uwagę formę Duńczyka oraz Łotysza w poprzednim sezonie, zespół Trans MF może zagościć na podium tych zawodów. Główny cel niemieckiej drużyny to finałowa runda w Landshut, gdzie - nie jako - będą gospodarzami zawodów.

Starkom Racing Team

Vaclav Milik, Gleb Chugunov

Vaclav Milik i Gleb Chugunow wracają do cyklu Speedway Best Pairs, a to zwiastuje emocje w każdym wyścigu, w którym wezmą udział. Milik, po raz drugi z rzędu stanął na podium cyklu Speedway Euro Championship, a Chugunov „błysnął” podczas Drużynowego Pucharu Świata w Lesznie pokonując wyżej notowanych rywali. – Z pewnością dogadamy się na torze, to nie będzie stanowić dla nas problemu. Bardzo lubię ścigać się na Motoarenie, więc dam z siebie wszystko – zaznacza Vaclav Milik.