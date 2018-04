Speedway Best Pairs to nie tylko atrakcje na torze

Już jutro, w piątek 20 kwietnia o godz. 20:00 na Stadionie Miejskim w Rzeszowie odbędzie się druga runda cyklu Speedway Best Pairs. Rywalizacja drużyn sponsorskich, to nie tylko żużlowe emocje.

Zdjęcie Speedway Best Pairs Rzeszów /From Official Website

Na trzy godziny przed zawodami, o godz. 17:00 w Millenium Hall dojdzie do prezentacji zawodników. Każdy kibic, który uda się tego dnia do Millenium Hall będzie miał możliwość m.in. zdobycia autografu od zawodników startujących w SBP w Rzeszowie oraz wygrać atrakcyjne nagrody w przygotowanych konkursach. Z kolei po zawodach, o godz. 23:00 w klubie „Lukr” odbędzie się oficjalne after party.

Bilety na drugą rundę Speedway Best Pairs wciąż są w sprzedaży. Wejściówki nabywać można za pośrednictwem portalu www.eventim.pl (www.bit.ly/SBP_Rzeszow_bilety1), w siedzibie rzeszowskiego klubu w godzinach 9:00 – 16:00, w punkcie informacyjnym Millenium Hall (poziom 0) oraz w kasie stadionu, w dniu zawodów od godz. 10:00.

Transmisję z zawodów przeprowadzi stacja Eurosport 1 HD.