Speedway Best Pairs. Wygraj bilety na zawody w Rzeszowie!

Eurosport.interia.pl zaprasza na konkurs, w którym do wygrania bilety na Speedway Best Pairs w Rzeszowie. Zawody odbędą się 20 kwietnia.

Zdjęcie Greg Hancock z zespołu Monster Energy /Łukasz Trzeszczkowski /Getty Images

Co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? To bardzo proste. Odpowiedzieć na pytanie: Który Polak jest najlepszym zawodnikiem w historii żużla i dlaczego akurat on?

Odpowiedzi prosimy przysyłać na adres sport-konkurs@firma.interia.pl z podaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu.

Do odpowiedzi prosimy też dokleić regułę:

"Akceptuję regulamin konkursu " Speedway Best Pairs Cup Rzeszów " i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w regulaminie w celu przeprowadzenia konkursu przez Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, jako administratora danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania."

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody na Speedway Best Pairs w Rzeszowie. Za zajęcie I miejsca - bilety VIP dla dwóch osób, a za zajęcie II-IV miejsca - bilety standard dla dwóch osób.

Nagrody zostaną wysłane kurierem.

Konkurs trwa od 12 kwietnia, godziny 15.00, do 15 kwietnia, godziny 23.59.

Żużel na światowym poziomie, również ten z Rzeszowa, można obejrzeć na żywo na kanałach Eurosportu.