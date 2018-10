Turniej o Łańcuch Herbowy Ostrowa Wielkopolskiego: Zwycięstwo Grzegorza Walaska

Żużlowiec Cash Broker Stal Gorzów Grzegorz Walasek wygrał 66. Turniej o Herbowy Łańcuch Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W wielkim finale pokonał Duńczyka Bjarne Pedersena oraz Bartosza Smektałę.

Zdjęcie Grzegorz Walasek /Marcin Karczewski /Newspix



W Ostrowie organizatorzy powrócili do tradycji, kiedy to Herbowy Łańcuch kończył żużlowy sezon, a turniej rozgrywano nawet w listopadzie. Choć stawka uczestników nie była tak imponująca jak choćby przed rokiem, kiedy to triumfował mistrz świata Tai Woffinden, ale ponad dwa tysiące kibiców obejrzało ciekawe zawody.



W rundzie zasadniczej najlepiej radzili sobie Walasek oraz zawodnik miejscowej Ostrovii Pedersen. Obaj zdobyli po 12 punktów i zapewnili sobie udział w finale. O pozostałe dwa miejsca w półfinale rywalizowali Grzegorz Zengota, Smektała, Paweł Przedpełski, Wadim Tarasienko. Pierwszy spod taśmy ruszył Smektała, a Przedpełski na dystansie minął Zengotę i na mecie zameldował się za zawodnikiem Fogo Unii Leszno.



Finał poświęcony był pamięci zmarłego tragicznie w sierpniu Tomasza Jędrzejaka, który właśnie w Iskrze Ostrów rozpoczynał swoją karierę. W decydującym wyścigu Walasek nie dał szans rywalom i został 45. w historii triumfatorem turnieju.



Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego to najstarszy turniej żużlowy w Polsce. Jego pierwszym zwycięzcą był 17 września 1950 roku legendarny Alfred Smoczyk. Kilkanaście dni później zginął w wypadku motocyklowym. Na liście triumfatorów są również m.in. Edward Jancarz, Roman Jankowski, Jerzy Szczakiel, Tomasz Gollob oraz Nicki Pedersen.



Wyniki zawodów: