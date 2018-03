Wygraj bilety na Speedway Best Pairs Cup!

Eurosport wraz z Interią przygotował konkurs dla kibiców żużla. W sobotę 24 marca o 18.00 na antenie Eurosportu zainaugurujemy sezon czarnego sportu relacją z pierwszej rundy Speedway Best Pairs Cup, która odbędzie się w Toruniu. Do wygrania w naszym konkursie są dwa bilety VIP na to wydarzenie oraz trzy podwójne bilety pierwszej kategorii.

Pytanie konkursowe brzmi: Dlaczego kochasz żużel?



Odpowiedzi należy przysłać na adres sport-konkurs@firma.interia.pl z dopiskiem: "Akceptuję regulamin konkursu " Speedway Best Pairs Cup " i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w regulaminie w celu przeprowadzenia konkursu przez Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, jako administratora danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania."



Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Za pierwsze miejsce bilety VIP dla dwóch osób na Speedway Best Pairs Cup. Za miejsca od drugiego do czwartego bilety standard dla dwóch osób na te zawody.



Konkurs rozpoczyna się 12 marca 2018 roku od godziny 15.00 i potrwa do 18 marca 2018 roku do godziny 23.59.59.



Regulamin konkursu Speedway Best Pairs Cup znajdziesz pod tym linkiem

