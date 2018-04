Złoty Kask na żużlu. W Pile początek kwalifikacji do Grand Prix 2019

W bardzo mocnej obsadzie zostanie rozegrany w czwartek w Pile finał "Złotego Kasku" na żużlu. Stawka turnieju jest wysoka, bowiem pięciu najlepszych zawodników uzyska prawo startu w międzynarodowych rundach kwalifikacyjnych do przyszłorocznego cyklu Grand Prix.

Zdjęcie Jarosław Hampel (kask czerwony) / Jakub Kaczmarczyk /PAP

Finał pierwotnie zaplanowany był na 31 marca, ale niekorzystne warunki pogodowe sprawiły, że Główna Komisja Sportu Żużlowego PZM podjęła decyzję o przełożeniu eliminacji, a co za tym idzie, przeniesieniu decydującego turniej na inny termin.

Skład finału "Złotego Kasku" jest wyjątkowo mocny, ale też i stawka zawodów jest wysoka. W Pile wystartują stali uczestnicy Grand Prix 2018 - Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Przemysław Pawlicki, którzy nie musieli rywalizować w turniejach eliminacyjnych. Żużlowcy, którzy zajmą lokaty 1-5, otrzymają prawo startu w międzynarodowych rundach kwalifikacyjnych do Grand Prix 2019. Szóstego zawodnika nominuje GKSŻ.

"Decyzję podejmujemy wspólnie z trenerem Markiem Cieślakiem. Może to być szósty zawodnik w klasyfikacji, ale niekoniecznie. Szansę na "dziką kartę" ma także Piotr Pawlicki, który z powodu kontuzji nie może wystartować. Niczego w tej chwili nie chcę przesądzać" - powiedział przewodniczący GKSŻ Piotr Szymański.

Jak dodał, od kilku sezonów "Złoty Kask" jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów w Polsce. Wcześniej, gdy odbywał się on w drugiej części sezonu, nie wszyscy zawodnicy byli chętni brać w nim udział.

"Cieszę się, że udało się przywrócić prestiż "Złotego Kasku". Przyczyniła się do tego zmiana terminu, bowiem na początku sezonu wszyscy zawodnicy są głodni jazdy. Do tego stawka turnieju, czyli kwalifikacje do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Zawody będą też transmitowane przez telewizję" - podkreślił Szymański.

Początek zawodów - 17.30.

Lista startowa finału Złotego Kasku:

1. Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno), 2. Krzysztof Kasprzak (Cash Broker Stal Gorzów), 3. Oskar Fajfer (Zdunek Wybrzeże Gdańsk), 4. Krzysztof Buczkowski (MrGarden GKM Grudziądz), 5. Grzegorz Zengota (Falubaz Zielona Góra), 6. Adrian Cyfer (Euro Finannce Polonia Piła), 7. Norbert Kościuch (Orzeł Łódź), 8. Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław), 9. Dominik Kubera (Fogo Unia Leszno), 10. Patryk Dudek (Falubaz Zielona Góra), 11. Przemysław Pawlicki (MrGarden GKM Grudziądz), 12. Dawid Lampart (Speed Car Motor Lublin), 13. Jarosław Hampel (Fogo Unia Leszno),14. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno), 15. Bartosz Zmarzlik (Cash Broker Stal Gorzów), 16. Maksym Drabik (Betard Sparta Wrocław), 17. Kacper Woryna (ROW Rybnik), 18. Mateusz Szczepaniak (ROW Rybnik).