Żużel. Fogo Power najmocniejsi też indywidualnie

Bezkonkurencyjni w tym roku okazali się zawodnicy Fogo Power, którzy wywalczyli w Landshut trzecie w tym sezonie zwycięstwo w pojedynczej rundzie oraz trzeci triumf w historii cyklu Speedway Best Pairs. Z kolei wśród zawodników najlepszym okazał się Jarosław Hampel.

Pewne zwycięstwa w Toruniu, Rzeszowie oraz Landshut dały drużynie Fogo Power trzeci z rzędu triumf w rozgrywkach Speedway Best Pairs. Zespół, którego barw reprezentowali Jarosław Hampel, Emil Sajfutdinow, Janusz Kołodziej oraz Piotr Pawlicki, nie przegrał w tegorocznej edycji SBP ani jednego biegu.

- Bardzo miło jest wygrywać z taką przewagą, więc cieszymy się z tego sukcesu ogromnie. Jeździliśmy w tym sezonie w różnych konfiguracjach i niezależnie od tego, jaką parę tworzyliśmy, prezentowaliśmy się bardzo dobrze - powiedział Jarosław Hampel.

Zawodnikiem z największą liczbą punktów w tegorocznej rywalizacji okazał się Jarosław Hampel, który wywalczył 46 punktów. Pod względem liczby zdobytych oczek w czołowej trójce znajduje się również Emil Sajfutdinow (29), natomiast pod względem średniej biegowej w pierwszej piątce najlepszych tegorocznej edycji Speedway Best Pairs znajduje się aż trzech zawodników Fogo Power.

- Od początku do końca każdej rundy radziliśmy sobie bardzo dobrze. W dodatku odpowiednio rozgrywaliśmy biegi półfinałowe, jak i finałowe. Z kolei tor w Landshut nie był dla nas żadną przeszkodą, dobrze rozgrywaliśmy start oraz pierwszy wiraż i to był klucz do sukcesu - ocenił Jarosław Hampel.