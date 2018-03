Żużel. Madsen: Nie będziemy chłopcami do bicia

Zespół Trans MF Pro Race Team zaliczył najlepszy wynik w historii swoich występów w cyklu Speedway Best Pairs. Niemiecka drużyna zajęła drugie miejsce podczas pierwszych zawodów.

Zdjęcie Leon Madsen Elit Vetlanda 2012 /Scanpix

Tak, jak można było oczekiwać, że Fogo Power „zgarnie” kolejne zwycięstwo na Motoarenie, tak Trans MF był skazywany na walkę o przetrwanie. Nawet prezes firmy Trans MF, Bernhard Muggenthaler nie spodziewał się, że jego zawodnicy mogą osiągnąć tak dobry wynik. Wielka w tym zasługa Leona Madsena, który „pojechał” znakomicie. W sześciu wyścigach Duńczyk odjeżdżał rywalom i bezproblemowo wygrywał wyścig za wyścigiem. Dopiero w ostatniej gonitwie musiał ulec parze Hampel – Sajfutdinow.

W Toruniu zespół Trans MF Pro Race Team zdobył łącznie (wraz z półfinałami) 24 punkty, z czego 19 należy przypisać Leonowi Madsenowi. - To była bardzo długa zima, którą ciężko przepracowałem po to, by być odpowiednio przygotowanym do sezonu. Jestem w świetnej formie, dobrze czuję się na motocyklu, mimo że były to moje pierwsze treningi oraz zawody w tym sezonie. Nie mieliśmy żadnych kłopotów ze sprzętem, wszystko „zagrało” perfekcyjnie. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Zawsze dobrze jest rozpocząć sezon w taki sposób – powiedział Leon Madsen.

Podczas gdy Duńczyk imponował skutecznością, jego partnerzy z zespołu mieli ogromne problemy z odpowiednim dopasowaniem sprzętu do toruńskiej nawierzchni. Zawodnik podkreśla, że nie jest ważne to, kto ile punktów zdobył, najważniejsze jest to, że Trans MF Pro Race Team stanął na podium w Toruniu.

- To są zawody drużynowe, nieważne kto jak pojedzie. Chodzi o końcowy wynik. Nawet, gdy chłopakom coś nie wychodziło, a ja jechałem dobrze, słuchałem ich rad i sam starałem się im pomóc. To dzięki temu udało nam się osiągnąć tak dobry rezultat – dodaje duński zawodnik.

Przed zespołem Trans MF Pro Race Team jeszcze dwie rundy cyklu Speedway Best Pairs. Przed sezonem, drużyna z Niemiec celowała w podium podczas finałowej rundy, która odbędzie się w Landshut. Patrząc na wynik toruńskich zmagań, Trans MF nie jest bez szans w walce o podium klasyfikacji generalnej cyklu.

