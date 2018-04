Żużel. Wielkie nerwy Fogo Power

Zwycięstwo Fogo Power w drugiej rundzie Speedway Best Pairs było szóstym zwycięstwem ekipy w historii startów w rywalizacji drużyn sponsorskich. Przed wielkim finałem cyklu, który odbędzie się 10 maja w Landshut, drużyna Adama Golińskiego ma osiem punktów przewagi nad Monster Energy Speedway Team oraz Trans MF Pro Race Team.

Kolejny turniej Speedway Best Pairs i kolejna wygrana Fogo Power. Drużyna prowadzona przez Adama Golińskiego pewnie wygrała rzeszowską rundę SBP. Co ciekawe, zawodnicy Fogo nie przegrali w tej edycji turnieju ani jednego biegu.

- Już przed sezonem myślimy o tym, jak budować zespół, który będzie w stanie zwyciężać w cyklu Speedway Best Pairs. Fakt faktem, że zmieniliśmy przed sezonem trochę politykę budowania zespołu. Wcześniej chcieliśmy opierać się na młodych wilkach i ta koncepcja się sprawdziła. Teraz nasza koncepcja to budowanie składu w oparciu o zawodników Fogo Unii Leszno - powiedział Adam Goliński.

Mało brakowało, a w półfinale faworyzowane Fogo Power uległoby zawodnikom zespołu Trans MF Pro Race Team. W biegu pewnie prowadził Andzejs Lebedevs, za którego plecami znajdował się duet Hampel - Sajfutdinow, za którym z kolei szalał Leon Madsen. Mało brakowało, a Duńczyk wyprzedziłby "rosyjską torpedę". Taki wynik biegu oznaczałby, że do finału awansuje Trans MF Pro Race Team.

- Poziom stresu w biegu półfinałowym był olbrzymi, ponieważ Leon Madsen był bardzo blisko naszego duetu. Miałem trochę wątpliwości co do słuszności wyboru pól startowych w półfinale. Dziś mogę powiedzieć, że nie był to dobry wybór, ponieważ mógł pozbawić nas awansu do finału - przyznał Goliński.