Żużlowa GP. Patryk Dudek zrezygnował ze startu w Niemczech

Patryk Dudek, zajmujący piąte miejsce w klasyfikacji generalnej żużlowej Grand Prix, oficjalnie wycofał się z przedostatniej eliminacji mistrzostw świata, która zostanie rozegrana w sobotę w niemieckim Teterowie. Wicemistrz globu w sobotę przeszedł operację ręki.

"Właśnie opuściłem szpital Quiron-Dexeus w Barcelonie. Byłem w najlepszych rękach, pod okiem dr Xaviera Mira, który operował m.in Marca Marqueza, Jorge Lorenzo czy dzień przede mną Jonny Walkera. Zrobiłem wszystko co mogłem, aby trafić do najlepszych specjalistów i wrócić jak najszybciej. A kiedy to nastąpi? Nie wiem. Ryzyko pogorszenia kontuzji jest spore, a chciałbym rozpocząć przygotowania do sezonu 2019 w pełnej sprawności" - napisał Dudek w poniedziałek w mediach społecznościowych.

Lider Falubazu doznał kontuzji w poprzedni wtorek w Malilli, w półfinałowym meczu szwedzkiej Elitserien jego Dackarny z Vastervik. W 11. biegu najechał na tylne koło motocykla Petera Ljunga i groźnie upadł na tor. Reprezentant Polski doznał złamania kości ramiennej. Oficjalna strona GP podała, że Dudek wycofał się z turnieju w Teterowie.

Żużlowiec z Zielonej Góry, ubiegłoroczny wicemistrz świata, był ostatnio w świetnej formie. W poprzednią sobotę wygrał turniej GP w Krsku i w klasyfikacji generalnej cyklu zajmuje piąte miejsce. W Teterow zastąpi go Duńczyk Niels-Kristian Iversen.

Do zakończenia mistrzostw globu pozostały dwa turnieje - w najbliższą sobotę w Niemczech i 6 października w Toruniu.