Żużlowa GP. W 2019 roku zawody wrócą do Wrocławia i Vojens

We wstępnym kalendarzu Wrocław i Vojens znalazły się w gronie 11 miast, które w przyszłym roku zorganizują żużlową Grand Prix. Turniej w stolicy Dolnego Śląska zastąpi imprezę w Gorzowie. Rywalizacja w cyklu wyłaniającym mistrza świata rozpocznie się 18 maja w Warszawie.

Zawody odbędą się w ośmiu państwach, a zakończenie przyszłorocznego cyklu zaplanowano - podobnie jak np. w latach 2015-17 - w Australii, ale nie podano jeszcze daty i miasta.

Po raz ostatni najlepsi żużlowcy świata rywalizowali we Wrocławiu w 2007 roku. To właśnie w tym mieście po raz pierwszy zorganizowano zawody pod nazwą Speedway Grand Prix (SGP). Było to w 1995, a zwyciężył Tomasz Gollob.

W Vojens natomiast ostatni turniej GP po raz ostatni odbył się w 2014 roku.

Wśród stałych uczestników cyklu w 2019 roku będzie czterech Polaków: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Janusz Kołodziej (triumfator Grand Prix Challenge) oraz Patryk Dudek, który otrzymał tzw. dziką kartę.

Kalendarz żużlowej Grand Prix na rok 2019:

18.05 - Grand Prix Polski w Warszawie

1.06 - Grand Prix Słowenii w Krsko

15.06 - Grand Prix Czech w Pradze

6.07 - Grand Prix Szwecji w Hallstavik

3.08 - Grand Prix Polski we Wrocławiu

17.08 - Grand Prix Skandynawii w Malilli

31.08 - Grand Prix Niemiec w Teterow

7.09 - Grand Prix Danii w Vojens

21.09 - Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff

5.10 - Grand Prix Polski w Toruniu

Grand Prix Australii (data i miejsce niepotwierdzone)