Żużlowy turniej o Łańcuch Herbowy. Sezon zakończy się w Ostrowie

Łańcuch Herbowy Ostrowa Wielkopolskiego zakończy w niedzielę sezon żużlowy w Polsce. Swój udział potwierdziło kilku czołowych zawodników - m.in. drużynowy mistrz kraju i mistrz świata juniorów Bartosz Smektała, Grzegorz Walasek i Duńczyk Niels Kristian Iversen.

Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego to najstarszy turniej żużlowy w Polsce. Jego pierwszym zwycięzcą był 17 września 1950 roku legendarny Alfred Smoczyk. Kilkanaście dni później zginął w wypadku motocyklowym.



Na liście triumfatorów są również m.in. Edward Jancarz, Roman Jankowski, Jerzy Szczakiel, Tomasz Gollob oraz Nicki Pedersen. Przed rokiem najlepszy okazał się aktualny mistrz świata Anglik Tai Woffinden.

W 66. edycji turnieju również nie zabraknie byłych zwycięzców - Iversen wygrał sześć lat temu, a w 2015 roku pierwsze miejsce zajął Krystian Pieszczek.

Organizatorzy zawodów poinformowali, że ostatni, finałowy bieg będzie poświęcony pamięci zmarłego tragicznie w sierpniu tego roku Tomasza Jędrzejaka. Mistrz Polski z 2012 roku był rodowitym ostrowianinem i karierę rozpoczynał w Iskrze Ostrów.

Turniej rozegrany zostanie w niedzielę, początek - godz. 14.15.

Lista startowa:

1. Zbigniew Suchecki (MDM Komputery TŻ Ostrovia), 2. Kamil Brzozowski (MDM Komputery TŻ Ostrovia), 3. Grzegorz Walasek (Cash Broker Stal Gorzów), 4. Paweł Przedpełski (Get Well Toruń), 5. Damian Baliński (Stainer Unia Kolejarz Rawicz), 6. Nicklas Porsing (Dania, Stal Rzeszów), 7. Krystian Pieszczek (MrGarden GKM Grudziądz), 8. Karol Żupiński (Zdunek Wybrzeże Gdańsk), 9. Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno), 10. Grzegorz Zengota (Falubaz Zielona Góra), 11. Norbert Kościuch (Orzeł Łódź), 12. Wadim Tarasienko (Rosja, Lokomotiv Daugavpils), 13. Sam Masters (Australia, Speed Car Motor Lublin), 14. Bjarne Pedersen (Dania, MDM Komputery TŻ Ostrovia), 15. Renat Gafurow (Rosja, MDM Komputery TŻ Ostrovia), 16. Niels Kristian Iversen (Dania, Get Well Toruń).

