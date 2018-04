Greg Hancock pomylił kolory i został wykluczony. Wideo

W 6. biegu zawodów Speedway Best Pairs w Rzeszowie doszło do niecodziennej sytuacji. Greg Hancock wyjechał w kasku o złym kolorze i nie został dopuszczony do startu.